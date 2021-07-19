انتبـــــــاه.. الكتلة الحارة تبلغ ذروتها على المملكة اليوم الاثنين والأرصاد الجوية تحذّر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس
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انتبـــــــاه.. الكتلة الحارة تبلغ ذروتها على المملكة اليوم الاثنين والأرصاد الجوية تحذّر من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس
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