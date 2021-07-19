الجيش يحبط تهريب مليون حبة كبتاغون مخدرة من الاراضي السورية

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، حسب مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال المصدر، إنّه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على 1.033000 حبة من الكبتاغون المخدرة و 210 كف من الحشيش المخدر وتم التعامل معها حسب التعليمات.

وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.