إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين والشحن غداً الثلاثاء

أعلنت إدارة الجسور، اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأوضحت ادارة الجسور، في منشور لها، أن استقبال المسافرين سيعود بدءا من يوم الأربعاء القادم 21 تموز.
قبل نحو سبع سنوات كتبنا هذا المقال، ونشرناه في “المجد” بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2014، وحين... إقرأ المقال
أعلنت إدارة الجسور، اليوم الاثنين، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وأوضحت ادارة الجسور، في منشور لها، أن استقبال المسافرين سيعود بدءا من يوم الأربعاء القادم 21 تموز.
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