وقفة مقدسية للمطالبة بتسليم جثمان الطبيبة الشهيدة مي عفانة

القدس- نظمت عائلة الدكتورة الشهيدة منى عفانة وقوى ومؤسسات بلدة أبو ديس في القدس المحتلة اعتصاما، مساء اليوم الأحد، لمطالبة سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثمان الشهيدة الذي ما تزال قوات الاحتلال تقوم باحتجازه.

وقد رفع المشاركون في الوقفة صور الشهيدة عفانة وأعلام فلسطين، فيما تواجدت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة في المكان.

وكان قد طالب والد الشهيدة عفانة المؤسسات الحقوقية كافة بالضغط على الاحتلال لتسليم جثمان ابنته.

وقد استشهدت عفانة (29 عاما) من بلدة أبو ديس برصاص الاحتلال، بعد محاولتها تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة قرب قرية حزما شمال شرق القدس، وما تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانها لليوم الثامن والعشرين.

الجدير بالذكر ان الشهيدة عفانة، طبيبة صحة نفسية ومحاضرة في كلية جامعة الاستقلال.