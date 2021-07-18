وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات و 675 إصابة بكورونا و584 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 743,296

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 9 وفيات و 675 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9896 وفاة و761225 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي، الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 8033 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 68 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 504 حالات.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، وبلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 21 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 584 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 743296حالة.

ولفت إلى إجراء 17348 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8228212 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.89 بالمئة.