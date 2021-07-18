طائرة مسيّرة أمريكية تقصف شاحنة في مدينة البوكمال السورية

دمشق- سبوتنيك.

قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، إن طائرة مسيّرة أمريكية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في مدينة البوكمال في ريف دير الزور السوري، دون وقوع إصابات.

وذكرت الوكالة أن “الاحتلال الأمريكي يستهدف عبر طائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة البوكمال في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية”.

وكانت وسائل إعلام عراقية أشارت، في وقت سابق اليوم، إلى الحادث الذي وقع في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أن الطيران الأمريكي استهدف بطائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية.

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن هويته أن الاستهداف أدى إلى تدمير السيارة دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أفادت، في الشهر الماضي، بوقوع هجوم جوي على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسؤوليتها عن الهجمات، موضحة أنها استهدفت “فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا”.

وأوضحت أن ذلك يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق.

في نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت القوات الأمريكية أن “مقاتلاتها شنت غارات على منشآت عسكرية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا، في رد قالت إنه على هجمات صاروخية استهدفت قوات أمريكية متمركزة في العراق”.