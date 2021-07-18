وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 9 وفيات و 675 إصابة بكورونا و584 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 743,296
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مجلس التعليم العالي يوافق على السياسة العامة للقبول الجامعي
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