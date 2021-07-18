مجلس التعليم العالي يوافق على السياسة العامة للقبول الجامعي

وافق مجلس التعليم العالي على السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس، والطلبة الوافدين لكافة الدرجات العلمية للعام الجامعي 2021 / 2022 .

كما وافق المجلس، في جلسته التي ترأسها رئيس المجلس وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أبو قديس اليوم الأحد، على السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادات الجامعية المتوسطة في الجامعات الأردنية من خلال التجسير، وعلى قائمة تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة والتخصصات المناظرة لها في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2021 / 2022.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور مروان راسم كمال رئيسا لمجلس أمناء جامعة فيلادلفيا بدلا من المرحوم وليد مثقال عصفور وللمدة المتبقية من عمر المجلس، وتعيين الدكتورة إيمان أمين سعيد بشيتي رئيسا لجامعة العلوم التطبيقية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 25 تموز الحالي استناداً لأحكام البندين (أ، ج) من المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية.

فيما وافق المجلس على نظام البحث العلمي في جامعة عجلون الوطنية لسنة 2021، ونظام البعثات العلمية في جامعة الحسين التقنية لسنة 2021، وصادق على مشروع الموازنة والحسابات الختامية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة.

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