لاول مرة منذ 3 اشهر.. دلال عبدالعزيز تكلم ابنتيها إيمي ودنيا

كشف مصدر من داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى التي ترقد بها الفنانة دلال عبدالعزيز أن حالتها الصحية قد تحسنت بشكل كبير، حيث إنها في الوقت الحالي تستطيع الكلام بنسبة 25٪ بناء على تعليمات الأطباء.

وأكد المصدر، أن الفنانة دلال عبدالعزيز تحدثت لأول مرة لابنتيها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، ولم يستطع الأطباء جعلها تتحدث كثيرا بسبب نقص الأكسجين لديها.

وأشار المصدر إلى أنها ما زالت على جهاز التنفس، ولكنها استرجعت وعيها بشكل كامل، رغم تأثيرات كورونا على رئتها.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد قالت خلال زيارتها لقبر والدها الفنان الراحل سمير غانم بمدافن الوفاء والأمل بمنطقة مدينة نصر، تزامنا مع الجمعة الرابعة لوفاته عند توجيه السؤال لها عن حالة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز: ” كويسة .. مش عارفة”.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل سمير غانم في عام 2019، بدل الحدوتة تلاتة، وسوبر ميرو.

أما آخر ظهور له على الشاشة فكان مشاركته في إعلان إحدى شركات الاتصالات في رمضان 2021.