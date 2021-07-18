سوق الصرافة يستعيد نشاطه بعد عودة المغتربين وحلول عيد الأضحى

قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، إن الطلب على الدينار والحوالات الواردة قد تضاعف منذ يوم الخميس الماضي، فيما حامت الحوالات الصادرة حول مستواها الاعتيادي في هذا الوقت من السنة.

واضاف لوكالة (بترا) اليوم الأحد، ان سوق الصرافة استعاد نشاطه بقوة، بعد عودة بعض المغتربين، وقرب عيد الأضحى المبارك، آملاً أن يستمر النشاط لبعد العيد. –

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