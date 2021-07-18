ذروتها غدًا الاثنين.. اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الجافة، وتصاعد الحرارة لتسجل 5-6 درجات مئوية أعلى من معدلاتها الاعتيادية

يشتد اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 5-6 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة، وتنصح بتناول السوائل بشكل متكرر، وإرتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة واستخدام واقيات الرأس.

وبحسب التقرير، يصل يوم غدٍ الاثنين، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة الى ذروته، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويتراجع الثلاثاء تدريجياً تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وينحسر الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 19، وفي مناطق البادية 42 – 24، وفي مناطق السهول 38 – 25، وفي الاغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 30، وفي البحر الميت 43 – 30، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.

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