جراء ضغوط وتهديدات أميركية.. الأمن المصري يفرج عن 3 معتقلين سياسيين، بينهم الناشطة والصحافية اسراء عبد الفتاح

أطلقت قوات الأمن المصرية سراح 3 معتقلين سياسيين صباح اليوم الأحد؛ وهم الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، وذلك بموجب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات وفق ما ذكرت مصادر صحافية.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية المصرية تعقيب رسمي بشأن إطلاق سراح المعتقلين الثلاثة الذين سبق ووجهت لهم تهماً بالعمل على “نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

وكانت الولايات المتحدة الخميس الماضي قد انتقدت استهداف الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنها ستتفرغ لعلاج هذا الملف أثناء المشاورات حول بيع أسلحة للقاهرة، وذلك بعد إعلان الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت أنه أحيل إلى المحكمة على خلفية ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الناشطة إسراء من أبرز قيادات “حركة 6 أبريل” التي برزت خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أجبرت الرئيس الراحل حسني مبارك على الرحيل عن منصبه بعد أربعين عاماً من الحكم المنفرد.

وألقي القبض على إسراء في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

يذكر أن إسراء خاضت قبل عامين معركة إضراب شامل عن الطعام والشراب في أعقاب القرار بتجديد حبسها من قبل نيابة أمن دولة.