تبريكات الاصدقاء “للمجد” بعيد الاضحى

بحلول عيد الاضحى المبارك، تفضلت كوكبة من اصدقاء “المجد” الاوفياء بتقديم باقات التهاني والتبريكات الى اسرتها الصغيرة، داعين لها بالتوفيق، وضارعين للمولى عز وجل ان ينصر الشعب الفلسطيني في صراعه التاريخي مع العدو الصهيوني، وان يعود على الامة العربية جمعاء بالخير واليُمن ورص الصفوف.

وفيما يلي قائمة مفتوحة باسماء المهنئين الكريمة وفق ورودها: الدكتور موسى الحمداني/ لندن، والصديق معاذ السباعي/ منظومة وطن، واسرة مركز مسارات/ فلسطين، والاستاذ محمد امين زيتون، والزميل سالم علي ذياب..

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