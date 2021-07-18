الوحدات: مارسنا حقنا الطبيعي في الاستعانة بحكام من الخارج

أكد نادي الوحدات ممارسته لحقه الطبيعي في الاستعانة بحكام من الخارج لإدارة مباراته أمام النادي الفيصلي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة أعلن بداية الموسم الكروي السماح للأندية الاستعانة بحكام من الخارج، شريطة تكفل النادي بتكاليف استقطاب الحكام.

وقال الناطق الإعلامي لنادي الوحدات، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن النادي مارس حقه الطبيعي في الاستعانة بحكام من الخارج، وهذا حق مشروع سبق وأن مارسه أكثر من ناد في السنوات السابقة، مبديا استغرابه لحالة اللغط التي رافقت طلبه لحكام من الخارج في هذه المرة.

وأضاف أن اتحاد الكرة هو المعني بتأمين الحكام من الخارج، وليس لنادي الوحدات أي دور في اختيار الحكام الأجانب.

وحول هوية طاقم الحكام البحريني المكلف بإدارة مباراة الفيصلي والوحدات، قال غنام “يقدر نادي الوحدات الحكام المحليين والعرب كافة، ونحن كناد لم يفصح لنا من قبل اتحاد الكرة عن هوية حكام مباراة الكلاسيكو”.

وكان النادي الفيصلي، أصدر بيانا يوم أمس، انتقد فيه الكشف عن هوية الحكام الأجانب قبل موعد المباراة بأيام، في سابقة لم تشهدها الملاعب المحلية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة