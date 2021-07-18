قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم الأحد باحات المسجد الاقصى، وتخلي المرابطين فيه بالقوة، وتغلق المصلى القبلي/ 2 فيديو
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“العمل الإسلامي” يستنكر اقتحام قطعان المستوطنين للمسجد الأقصى
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