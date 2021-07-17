وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 8 وفيات و389 إصابة بكورونا و575 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 742,730

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 8 وفيات و389 إصابة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9887 وفاة و760550اصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 7933حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 40 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 507حالات.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 575 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 742730حالة.

كما أشار الموجز إلى إجراء 16353فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي منذ بدء الوباء وحتى الآن 8210864فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 2.38 بالمئة.