"ما زلنا كعائلة نتعرض لتهديدات واختراق لهواتفنا".. عائلة نزار بنات تُحذّر ماجد فرج وتكشف مكان المتهمين بجريمة الاغتيال
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جرينتش+2 10:09
وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 8 وفيات و389 إصابة بكورونا و575 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 742,730
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