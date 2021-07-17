الأسد بعد أداء القسم: ستبقى نصب اعيننا قضية تحرير بقية أرض سوريا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكان/ فيديو
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جرينتش+2 05:41
“هيئة تحرير الشام” تداهم مواقع المسلحين الشيشان في ريف اللاذقية وتأمرهم بمغادرة الشمال السوري خلال اسبوع
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