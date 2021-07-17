الأسد بعد أداء القسم: ستبقى نصب اعيننا قضية تحرير بقية أرض سوريا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكان/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 05:41
صحيفة عبرية تكشف خديعة الثعلب نتنياهو للارنب رئيس الوزراء السوداني لتشجيه على توقيع “اتفاق أبراهام”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني