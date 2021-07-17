تعاقد شركات اردنية مع اخرى سورية لاستيراد البضائع عبر ميناء العقبة

كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الاردنية، ضيف الله أبو عاقولة عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص في العاصمة السورية دمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة.
وقال أبو عاقولة إن هذا القرار سينعكس إيجابا على ارتفاع حجم العمل في الميناء حيث تم جذبهم عن طريق خصومات و أسعار تفضيلية مطالبا جميع الجهات بالعمل على رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع، تسهيلا لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة.
وطالب ابو عاقولة بضرورة إيجاد بديل إلكتروني عن الاجراء الروتيني و الورقي في أخذ موافقة الملكية الفكرية للبضائع، وذلك لمنع تأخير البضائع نتيجة الاجراء الروتيني و البيروقراطي الذي يستمر من ٨ إلى ١٥ يوم ما بين صدور الكتب الرسمية إلى أخذ الموافقات اللازمة عليها، وهو ما يعرض التاجر أو المستورد إلى مزاجية احيانا في التعامل مما يتسبب أيضا في تأخير الانتهاء من تسيير البضائع