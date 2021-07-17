بمناسبة عيد الاضحى.. الفراية يوعز بالإفراج عن 389 موقوفاً ادارياً

‏أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، للمحافظين ‏والحكام الاداريين بالإفراج عن 389 موقوفاً ‏ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز ‏الاصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال الوزير إن الافراج عنهم يأتي بعد ان تمت دراسة ‏ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا ‏يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام ‏العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف ‏منحهم فرصة اعادة الانخراط في ‏المجتمع.‏

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