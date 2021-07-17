بمناسبة عيد الاضحى.. الفراية يوعز بالإفراج عن 389 موقوفاً ادارياً

أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم السبت، للمحافظين والحكام الاداريين بالإفراج عن 389 موقوفاً ادارياً من غير الأشخاص المتورطين بطلب الاتاوات، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الاصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.
وقال الوزير إن الافراج عنهم يأتي بعد ان تمت دراسة ملفاتهم اصولياً، والتأكد من ان الافراج عنهم لا يشكل خطراً على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديداً للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم فرصة اعادة الانخراط في المجتمع.
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