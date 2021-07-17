باكورة التهاني لـ”لمجد” بعيد الاضحى

الاخ الاستاذ فهد الريماوي، حفظكم الله ورعاكم

رئيس التحرير المسؤول – صحيفة المجد الغراء

تحية الاحترام والتقدير وبعد :-

فيسرني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ان اتقدم من شخصكم النبيل واسرة تحرير صحيفة المجد الغراء باحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، مع التمنى لكم ولكافة العاملين بمعيتكم بدوام الصحة والعافية والعمر المديد والدعاء الى المولى عز وجل ان يزيل عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وان يكتب لنا تغيرا للافضل ويبسط علينا رحمته وبركاته ويدخلنا في رحمته ومع عباده الصالحين، وان يفرج عن اهلنا في فلسطين بنصر مؤزر على الصهيونية العالمية ومن ساندها ووقف الى جانبها من الانظمة المتخاذلة والمتصهينة حديثا.. وكل عام وانتم بخير .

الدكتور زيد احمد المحيسن