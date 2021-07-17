الكتلة الحارة ما زالت تؤثر على المملكة اليوم وستشتد غدا وتبلغ الذروة بعد غد الاثنين

تتأثر المملكة اليوم السبت، بكتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.

وبحسب التقرير، يشتد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة يوم غدٍ الأحد، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

ويبلغ تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة ذروته على المملكة، يوم الاثنين، مع ارتفاع آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم العالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتنخفض الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا، وتكون الاجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 24 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 33 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 23، وفي الاغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 31، وفي البحر الميت 42 – 29، وفي خليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية.

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