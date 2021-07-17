السيطرة على حريق مستودع للألعاب النارية في الزرقاء

تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة الزرقاء اليوم السبت، من السيطرة على حريق مستودع للألعاب النارية في مدينة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان حريقا شب في غرفة داخل شقة في مدينة الزرقاء، موضحا انه تم التحرك للمكان والعمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع إصابات، حيث تبين أن الشقة تُستخدم كمستودع للألعاب النارية، وتم فتح تحقيق في الحادثة.

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