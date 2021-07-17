التنمية الاجتماعية”” توقف 3 موظفين عن العمل بتهمة الإساءة لمنتفع

شكل وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، لجنة للتحقق من قيام موظفين بالإساءة إلى منتفع داخل احدى الدور التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم السبت، الى أنه فور اكتشاف تفاصيل حادثة الاساءة من خلال كاميرات المراقبة، شكل الوزير لجنة للتحقق من الحادثة وتم توقيف ثلاثة موظفين عن العمل لحين الانتهاء من أعمال لجنة التحقق، تمهيدا لإحالة الملف وأي متورطين إلى الادعاء العام بتهمة الإساءة للمنتفع.

وأكدت الوزارة أنه لن يتم التهاون مع أي شخص أو موظف في أي مركز أو دار إيواء سواء التابعة لوزارة التنمية أو في القطاع الخاص يسيء إلى أي منتفع، وانها ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق كل من يسيء.

وتفقد المفلح المنتفع واطمأن عليه، مؤكدا خلال الزيارة أن حماية المنتفعين في دور الإيواء الخاصة والحكومية كافة واجب علينا، وتقديم جميع أشكال وبرامج الدعم لهم، وأن حقوق المنتفعين لن يتم التهاون بها.

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