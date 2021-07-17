إجراءات رقابية مشدّدة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

"ما زلنا كعائلة نتعرض لتهديدات واختراق لهواتفنا".. عائلة نزار بنات تُحذّر ماجد فرج وتكشف مكان المتهمين بجريمة الاغتيال
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