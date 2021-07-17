إجراءات رقابية مشدّدة في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

صرّح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، النّاطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021م الذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

وأوضح دودين في تصريحات صحفية أنّ رئيس الوزراء ترأس اليوم السبت اجتماعاً في رئاسة الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ناقش مستجدّات الوضع الوبائي، والإجراءات الواجب اتّخاذها في ضوء المؤشّرات المقلقة إقليميّاً وعالميّاً بسبب ارتفاع نسب الإصابات.

وبيّن أنّ الاجتماع أكّد في ضوء التطوّرات على ضرورة المضيّ قُدُماً في مسارين متلازمين، أوّلهما: تكثيف العمل بالبرنامج الوطني للتطعيم وزيادة الإقبال على تلقّي المطاعيم باعتبارها الوسيلة الأكثر نجاعة للعبور إلى صيف آمن تفتح فيه جميع القطاعات، وثانيهما: استمرار الالتزام بسُبُل الوقاية وإجراءات السّلامة كارتداء الكِمامات، والتباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات، وغيرها.

ولفت دودين إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجّه وزراء السّياحة والآثار، والصّناعة والتّجارة والتّموين والدّاخليّة والصحّة والعمل والنقل بالوكالة وأمين عمّان وجميع الوزارات والمؤسّسات إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرّقابة على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون مطلقاً مع حالات المخالفة التي قد تعرّض صحّة الناس وسلامتهم للخطر.

ونوّه إلى أنّ الجهات المختصة وفرق الرّقابة والتّفتيش ستكثّف خلال الأيام المقبلة حملاتها للتأكّد من التزام المنشآت العامّة والخاصّة والأفراد بإجراءات الوقاية، وتطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها بحقّ المخالفين؛ خصوصاً وأنّنا نقترب من حلول عيد الأضحى المبارك الذي يشهد إقبالاً على الأسواق والعديد من العادات والتقاليد الاجتماعيّة التي يتخلّلها في كثير من الأحيان إقامة تجمّعات.

وشدّد دودين على أهميّة الإقبال على تلقّي المطاعيم لمن لم يحصل عليها، إلى جانب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية؛ من أجل ضمان الولوج إلى صيف آمن مع بداية أيلول المقبل، نبدأ من خلاله العودة إلى الحياة الطبيعيّة وفتح جميع القطاعات والعودة إلى التعليم الوجاهي.

وعلى صعيد متّصل، أعلن دودين أن رئيس الوزراء أصدر البلاغ رقم (41) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة بعض الفئات من برنامج استدامة الذي تنفّذه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

ونوّه إلى أنّ تفاصيل أمر الدّفاع والبلاغ الجديدين سيتمّ الإعلان عنهما عبر المنصّات الرسميّة لرئاسة الوزراء اليوم.

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