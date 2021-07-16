وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 7 وفيات و475 إصابة بكورونا و222 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 742,516
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مركز حقوقي وناشطون وطنيون يطلقون حملة واسعة لإطلاق سراح 4 معتقلين أردنيين في سجون ابن زايد / فيديو
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