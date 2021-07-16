المهن التمثيلية المصرية توجه رسالة توبيخ للفنانة حلا شيحة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، أكدت فيه على الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في جميع الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، وأن خروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما يعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها”، في إشارة لأزمة الفنانة حلا شيحة الأخيرة التي أعلنت تبرؤها من فيلم “مش أنا” الذي لعبت بطولته أمام الفنان تامر حسني.

وجاء في نص البيان: “يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة”.

وتابع البيان: “النقابة لن تقف ساكتة أمام محاولات تشويه الفن والإبداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة”.

واختتم البيان: “يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى”.

وكتبت حلا رسالة مطولة على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صباح أمس الخميس، قالت خلالها: “اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه ، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي”.

وتابعت حلا: “إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقایيس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي”.

وأضافت: “دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی”.

واستكملت: “أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.

وتابعت: “إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وأنا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .{إلا من تاب وآمن وعمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

من جانبه علق الفنان تامر حسني بطل فيلم “مش أنا” على تبرؤ حلا شيحة من الفيلم ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وقال “تامر”: نهاركم جميل يا أغلى الناس الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك ، فا أنا مضطر أرد هنا برضو “.

وأضاف تامر: “أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف….. الحقيقه اني إحترمت كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده”.

وتابع: “و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا ، و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟!!!!!! و للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا”.

واستطرد: ” إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ؟؟!!!!! “.

واختتم تامر حسني حديثه ، قائلا:”أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين”.

فيلم “مش انا” حقق إيرادات قياسية بالسينمات داخل وخارج مصر ، وكان قد طرحه صناعه قبل شهر تقريبا ، ويلعب بطولته تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر.