اعتقال مشتبه به بقتل أحد المواطنين في الشونة الجنوبية

ال القت الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه به بقتل أحد المواطنين في الشونة الجنوبية وتم ضبط سلاح ناري بحوزته .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، انه أُسعف مساء اليوم للمستشفى في منطقة الشونة الجنوبية شخص اثر تعرضه للإصابة بعيار ناري من قبل شخص آخر، وما لبث أن فارق الحياة .
وأضاف، انه وبالتحقيق في الحادثة حُددت هوية المشتبه به بإطلاق النار ومكان وجوده، حيث جرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته على سلاح ناري أوتوماتيكي وبوشر التحقيق معه.
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