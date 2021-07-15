وفد أردني يختتم مشاركته بالمعرض الدولي للشحن في دمشق

يختتم وفد من غرفة تجارة الأردن مشاركته بالمعرض الدولي للشحن والتخليص الجمركي في العاصمة السورية دمشق، والذي ينتهي اليوم الخميس، بحسب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.

وقال الكباريتي الذي يتواجد في دمشق لقناة “المملكة” اليوم إن المشاركة الأردنية في المعرض الذي استمر 4 أيام، لاقت ترحيبا من الجانب السوري وهي المشاركة الأكبر من حيث عدد الشركات الموجودة في المعرض.

المعرض يقام للمرة الأولى في سوريا ويهدف لتنشط حركة التجارة لمضاعفة الاستيراد والتصدير، وجرى بمشاركة 54 شركة وغرفة تجارية عربية وأجنبية ومحلية سورية وتصل المساحة التي يقام عليها إلى 1200 متر مربع.

وقد شارك بالمعرض عدة دول منها الأردن ولبنان والعراق وإيران.

وأضاف الكباريتي أنه التقى 3 وزراء سوريين خلال الزيارة، وهم وزير الداخلية والاقتصاد والتجارة المحلية، وجرى بحث العلاقات الأردنية السورية معهم.

وقال: “نأمل حل بعض الأمور الشائكة التي ما زالت على الطاولة مثل السماح بدخول السيارات العمومي كما كانت الأمور في وقت سابق”

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2020 أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 66,762,700‬ مليون دينار، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا العام الماضي 34,971,700 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات من سوريا للأردن 31,791 مليون دينار، ويميل الميزان التجاري لصالح الأردن بـ 3,180,700 مليون دينار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018، 117 مليون دينار حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 46.5 مليون دينار فيما بلغت المستوردات من سوريا 70.5 مليون دينار، وتظهر الأرقام أن حجم العجز في الميزان التجاري بلغ 24 مليون دينار لصالح سوريا.