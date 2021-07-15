حزب "الدجال" اردغان "يبشر" العرب والمسلمين بالمزيد من الخطوات الملموسة في العلاقات التركية مع إسرائيل
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جرينتش+2 02:59
وفد أردني يختتم مشاركته بالمعرض الدولي للشحن في دمشق
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