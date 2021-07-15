لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: “قدمت اعتذاري والله يعين البلد”

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، إن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي، والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية.

وأضاف لودريان، في مؤتمر صحفي، عقب إعلان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، الاعتذار عن تشكيل الحكومة: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

وكان الحريري قد أعلن في وقت سابق من اليوم، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: “قدمت اعتذاري والله يعين البلد”.

وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من “الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وقال سعد الحريري، اليوم الخميس: “إنه تخلى عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر بالكاد 20 دقيقة”.

وصرح للصحفيين بعد الاجتماع: “من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس”، مشيرا إلى أن “موقف الرئيس عون لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين”.

وأضاف: “اقترحت على فخامة الرئيس وقتا إضافيا للتشاور مرة أخرى بالحكومة، وقال لي (الرئيس عون) إنه من الصعب أن نصل إلى توافق، هذا هو السبب في أنني أعفي نفسي من تشكيل الحكومة، والله يعين البلد”.

وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، امس الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبناني بحلول اليوم الخميس.

وأضاف الحريري: “قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار”.

وتابع: “تمنيت من الرئيس عون الإجابة الخميس حتى نبني على الأمر مقتضاه، وبالنسبة لي هذه ساعة الحقيقة بعد مرور حوالي 9 أشهر”.

ومن جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن سعد الحريري الذي اعتذر اليوم الخميس عن تكليفه بتشكيل الحكومة لم يكن مستعدا لمناقشة أي تغيير بشأن التشكيلة الحكومية المقترحة، معتبرا أن هذا يكشف عن رغبته المسبقة في الاعتذار.

وذكر عون في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على حسابها بموقع “تويتر” أنه عرض على “الرئيس المكلف سعد الحريري، خلال لقاء اليوم، ملاحظاته على التشكيلة المقترحة، طالبا البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري”.

​وتابع البيان: “الرئيس عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقا إلا أن الحريري رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء”.

​واعتبر البيان أن رفض رئيس الوزراء المكلف “لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف”.

وأوضح البيان أن الرئيس اللبناني سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن، بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف.

ويواجه لبنان حالياً، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من سبعة أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، مؤخرا، من أن البلاد على مسافة أيام من “الانفجار الاجتماعي”، حيث تدفع الأزمات الحالية (الوقود، الدواء، الكهرباء)، التي تمر بها، نحو الكارثة؛ داعياً المجتمع الدولي إلى عدم معاقبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه “الفاسدون”، وفق وصفه.

وأكد المجتمع الدولي، مرارا، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها.

الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تيار المستقبل سعد الحريريعون: رفض الحريري لأي تغيير في تشكيلة الحكومة يكشف عن رغبته المسبقة في الاعتذار© AP Photo / Hussein Malla

العالم العربي

GMT 15:58 15.07.2021(محدثة GMT 17:51 15.07.2021)انسخ الرابط 0 20

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