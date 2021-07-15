لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي.. سعد الحريري يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة ويقول: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد"
أهم العناوين
جرينتش+2 09:58
الشرطة الاسرائيلية تعترف بفقدان السطرة على عرب 48 والطلب من الجيش التدخل لقمعهم خلال هبة “سيف القدس”
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني