التربية: حرمان 272 مشتركاً في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حرمان 18 مشتركًا في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، اليوم الخميس، لدورتين امتحانيتين متتاليتين.

وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور أحمد المساعفة، أنه وبهذا القرار يرتفع العدد الإجمالي للطلبة الذين جرى حرمانهم إلى 272 مشتركًا، بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحان في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة.

وأشار إلى أنه جرى ضبط هذه الأجهزة من خلال تطبيق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات.

وأنهى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحاناتهم التي بدأت في الرابع والعشرين من حزيران الماضي.

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