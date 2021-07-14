وزير الامن الاسرائيلي يتوقع تطوير علاقة حكومته مع الاردن

أكد وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس، في كلمة له اليوم ان :”الحكومة الحالية من خلال تماسكها، لديها القدرة على تعزيز الامن وتطوير العلاقات التي توقفت في عهد الحكومة السابقة مع جيراننا، مثل الشراكة مع الاردن”.

واضاف غانتس، في كلمته في مؤتمر خاص لنقابة العمال الاسرائيلية نظم في احدى بلدات غلاف غزة تحت عنوان “ندعم سكان غلاف غزة” اننا :”موجودين في مكان يتيح للجيش الاسرائيلي جبهة قوية، وبالتوازي مع التحركات الامنية نحن ملتزمون بتعزيز الحصانة المدنية في بلدات المنطقة وفي الجنوب كله، فقد بنينا الحاجز البحري، ةنحن ندفع خطة متطورة لحماية المنازل، ونعد خطة تتيح للسكان الخروج للانتعاش وقت العمليات العسكرية”.

وتابع غانتس:”في الوقت نفسه نحن مهتمون بتقديم المساعدات الانسانية لسكان غزة، وسنستمر بالقيام بذلك، بالتعاون مع شركائنا المصريين، الامم المتحدة ومع جهات دولية أخرى. لكننا نطالب بالهدوء وسنتيح تطوير واعادة اعمار قطاع غزة فقط بعد عودة ابنائنا،واذا كانت ستتطلب العمل عسكريا والخروج للمعركة مستقبلا فاننا لن نتردد”.

وشدد غانتس :”حقيقة الحفاظ على الامن بدون تنازل، صحيحة امام جميع الجبهات. الحكومة الحالية، عن طريق تماسكها والتعاون بين اعضائها، قوية ولا تقل قوة عن سابقتها، ولديها قدرة على تطوير علاقاتها مع جيراننا. علاقات كانت احيانا متوقفه في الحكومة السابقة مثل الشراكة التي يجب ان نقوم بتعزيزها مع الاردن ومصر”.