فُرجت، إعفاء الوافدين للاردن عبر جسر الملك حسين من التسجيل بالمنصة الإلكترونية، شرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا
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ورود ذكرهما في القرآن الكريم.. مزج التين والزيتون يحقق فوائد سحرية لا مثيل لها
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