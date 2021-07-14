“جوجل” يشارك الجمهور في التعاطف مع دلال عبد العزيز/ فيديو

تصدر اسم الفنانة دلال عبد العزيز، تريند موقع مؤشرات البحث “جوجل”، وذلك بعد أن كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز.

وقال النادي خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني، على قناة cbc، إن الفنانة دلال عبد العزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين والأجهزة التي تساعد عضلة التنفس على أداء وظيفتها.

وأضاف أنها لم تتماثل الشفاء بعد، وتعاني من متلازمة أعراض ما بعد كورونا، وموضوعة على جهاز تنفس صناعي غير ثاقب بدون أنبوبة حنجرية.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن دلال عبد العزيز تستطيع التنفس بدون الجهاز ولكن نسبة الأكسجين ستنخفض ومجهود النفس سيزيد، وعن الأمل في تحسن صحتها قال: “الأمل موجود والدعم العلمي موجود والأجهزة المتوصلة عليها ممكن تتسحب تدريجيا”.

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، أصيبت بفيروس كورونا، وتتلقى علاج ما بعد مضاعفات كورونا في الفترة الحالية داخل أحد المستشفيات.

وكانت آخر أعمال دلال عبد العزيز في رمضان الماضي 2021، إذ شاركت في مسلسل “ملوك الجدعنة”، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة حول سرقة كل من سفينة وسرية حقيبة زاهي العتال، وذلك بعد مقتل صديقهما علي، وكانت تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.

“ملوك الجدعنة” من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مريم أمين، وليد فواز وبسمة داوود، سيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، إخراج أحمد خالد موسى.