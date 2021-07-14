تمديد وقت امتحان الرياضيات غدا الخميس حتى الساعة الواحدة

قرر مجلس الامتحان اليوم الأربعاء، تمديد وقت امتحان مادة الرياضيات “الورقة الثانية” ليوم غد الخميس، لجميع الفروع، ليصبح من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان، ان هذا القرار يأتي نتيجة للتغذية الراجعة الإيجابية من الطلبة على تمديد وقت الامتحان للجلسة الأولى يوم أمس الثلاثاء، وتحقيقًا للعدالة بين مستويي الامتحان.

يشار الى ان 172443 طالبا وطالبة سيتقدمون يوم غد لامتحان الثانوية العامة في يومه الحادي عشر.

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