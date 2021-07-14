فُرجت، إعفاء الوافدين للاردن عبر جسر الملك حسين من التسجيل بالمنصة الإلكترونية، شرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا
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بدء صرف رواتب المستفيدين من برنامجي المعونات الشهرية وتكافل3
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