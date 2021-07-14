فُرجت، إعفاء الوافدين للاردن عبر جسر الملك حسين من التسجيل بالمنصة الإلكترونية، شرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا
أهم العناوين
جرينتش+2 07:03
بحث تنشيط العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني