فُرجت، إعفاء الوافدين للاردن عبر جسر الملك حسين من التسجيل بالمنصة الإلكترونية، شرط تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا
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“الدغمي” رئيس لجنة الأخوة البرلمانية: الأردن وسورية تربطهما علاقات اخوية تاريخية لا يمكن فصلها بحدود جغرافية
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