أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
أهم العناوين
جرينتش+2 05:34
لجنة الطاقة النيابية: لا وجود لاي دور بشري أو تعمد أو هجوم سيبراني في انقطاع الكهرباء عن المملكة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني