أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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جرينتش+2 05:33
“لبيد” يبق البحصة ويبلغ الأوروبيين ان المطلوب الآن توسيع دائرة السلام مع المعتدلين العرب دون ربطه “بحل الدولتين”
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