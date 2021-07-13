أجواء حارة تسود المملكة وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

أردوغان يهاتف نظيره إلاسرائيلي هرتسوغ مهنئاً بالمنصب ومعلناً ان الوقت قد حان لتعزيز العلاقات بين انقرة وتل ابيب
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