وزير الصحة يعلن ان السعودية تسمح بدخول الاردنيين متلقي اللقاح الصيني بشرط أخذ جرعة ثالثة من لقاح آخر

صرح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، اليوم الاثنين، إن السلطات السعودية اعتمدت لقاح سينوفارم (الصيني) للدخول إليها من الأردن، بشرط أخذ جرعة ثالثة أخرى من لقاح فايزر أو استرازينكا.

واضاف في تصريح لقناة “المملكة” : “السعودية أبلغتنا بالسماح للأردنيين الملقحين بجرعتي سينوفارم بالدخول إلى أراضيها شريطة أخذ جرعة ثالثة من اللقاحات المعتمدة لديها، وهي استرازينيكا أو فايزر أو موديرنا أو جونسون”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن اجراء مباحثات بين الأردن والسعودية بشأن اعتماد اللقاح الصيني المضاد لكورونا “سينوفارم”.

كما أعلنت الوزارة في تموز/يوليو عن إطلاق منصة خاصة تُعنى بتسجيل مواطنين لديهم ظروف خاصة لتلقي لقاح واقٍ من فيروس كورونا مُحدد لغايات السفر والعمل في بلدان لا تعترف بمطاعيم معينة.

الاتحاد الأوروبي يسمح بدخول المسافرين الذين تلقوا لقاحا من بين 4 وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية، وهي فايزر/بيونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون، لكنه استثنى لقاح سينوفارم الصيني.

وبينت وزارة الصحة في حينه أن المنصة ستُعنى بالمواطنين الذين لديهم ظروف خاصة، سواء ظروف عمل أو سفر متعلقة ببلدان أوروبا وأميركا وكندا ودول الجوار التي تتطلب مطاعيم معينة.