موعد مع الرصاص في الضفة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين/ فيديو
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لماذا نعتقد أن الأوْلى بالمطالبة برحيل عباس هي حركة فتح
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