ضبط ابوين وزوج سخروا الزوجة وألاطفال في أعمال التسول

ضبطت كوادر مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، عددا من مسخري المتسولين، بينهم مقيمون من جنسيات عربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن كوادرها ضبطت ثلاثة أشخاص أجبروا آخرين على التسول لصالحهم.

وبحسب البيان، فإن كوادر الوزارة ضبطت زوجا يجبر زوجته على التسول، وأب يجبر أطفاله على ذلك، بينما ضبطت شخصا يستخدم طفلين احدهما عمره 35 يوما والآخر سنة ونصف في أعمال التسول لاستدرار عطف المواطنين.

وأشار البيان الى أن وزارة التنمية أحالت المضبوطين إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم وفق قانون العقوبات النافذ مشددا على ضرورة عدم تعاطي المواطنين وتعاطفهم مع المتسولين، للقضاء على هذه الآفة من المجتمع.

ويعتبر قانون منع الاتجار بالبشر وتعديلاته، التسول المنظم جريمة يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار.

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