موعد مع الرصاص في الضفة.. اشتباكات مسلحة فجر اليوم الاثنين بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة جنين/ فيديو
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جرينتش+2 11:43
حكومة بينيت تجهد لترميم العلاقات مع الأردن، ولكن ذلك لن يكون مجانياً
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