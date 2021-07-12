المخلوع نتنياهو يهاجم بينيت لانه زود الأردن بالمياه

عارض زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل والأردن على أن الأولى ستزيد حصة المياه المنقولة إلى الأخيرة، لتصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة، قائلًا: “بينيت لم يدرك أنه عندما زود المياه للأردن، فإن الملك عبدالله سيزود إيران بالنفط”.

وأضاف نتنياهو في اجتماع لحزبه “الليكود”: “للأسف وافق الملك عبد الله على نقل خط أنابيب النفط الذي تسيطر عليه إيران من العراق عبر الأردن ومصر، مما يمنح إيران قوة اقتصادية هائلة لتطوير اقتصادها، وخاصة لتطوير برنامجها النووي وأنشطتها الإرهابية”.

وتطرق نتنياهو إلى “اللقاء السري” الذي جمع بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان الأسبوع الماضي، قائلًا: “من الواضح أن الإثارة التي سبقت الاجتماع لم توضح لبينيت أنه بحاجة للمطالبة بالعكس”.

وفي حديثه عن تطبيع إسرائيل مع الدول العربية، انتقد نتنياهو “حكومة التغيير” التي يرأسها بينيت، واصفا إياها بالـ”حكومة الضعيفة”، وأضاف نتنياهو: “أعلنت سلطنة عُمان أنها قررت التخلي عن التطبيع مع إسرائيل. عندما تكون الحكومة الإسرائيلية ضعيفة، فتبتعد الدول العربية”. وأشار إلى أن سلطنة عمان “هرولت نحو إيران، وأعلنت أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وقال نتنياهو: “هل تذكرون عندما كنت في عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد؟ الآن كل شيء يتحرك في الاتجاه الآخر. لماذا ا؟ بسبب ضعف الحكومة. إنها حكومة ضعيفة تلغي الكثير من إنجازاتنا”.