الاحتلال الصهيوني القذر يرفض الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لإلقاء نظرة الوداع على ابنتها والاشتراك بتشييع جثمانها فقط
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جرينتش+2 12:44
“الثقافة الفلسطينية” تمنح الروائي المصري بهاء طاهر درع «غسان كنفاني»
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