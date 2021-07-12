اغلاق منشأة بيع مستحضرات تجميل بعمان تتلاعب بتاريخ الانتهاء

أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إحدى منشآت بيع المستحضرات التجميلية، بسبب التلاعب بتاريخ الانتهاء وبيع مستحضرات منتهية الصلاحية، فضلا عن ضبط كمية منها قدرت بالآلاف وذلك في أحد المراكز التجارية في العاصمة عمان.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية للمتابعة الحثيثة لمأمونية وجودة مستحضرات التجميل المتداولة في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.

وأكد أن المؤسسة لن تتهاون بحق القائمين على المنشأة وستباشر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحقهم.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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