ارحل ارحل يا عباس / هذا مطلب كل الناس.. المتظاهرون برام الله يطالبون بالعدالة لنزار بنات وإقالة قادة السلطة/ 2 فيديو
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وائل كفورى يطرح أغنيته الجديدة بعنوان “البنت القوية”/ فيديو
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