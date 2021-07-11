وزير التربية: فكرة إلغاء امتحان التوجيهي غير واردة، ولكن ستتم دراسة تطوير موسعة وشاملة لكل جوانبه وآليات وزمان عقده
أهم العناوين
جرينتش+2 07:49
على هامش رفض المحكمة العليا لقانون القومية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني